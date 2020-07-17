Институт когнитивного моделирования оценил влияние карантина на рабочие и бытовые процессы

Фото: Институт когнетивного моделирования (cognitive.com.ua)

Активный переход брендов в диджитал неуклонно ведет к переизбытку контента, считают эксперты

Эпидемия коронавируса ускорила переход рабочих и бытовых процессов в режим онлайн. Большинство из них останутся в этом режиме после окончания карантина.

Об этом заявили специалисты Института когнитивного моделирования.

"Человечество быстро ко всему приспосабливается. Даже те, кто раньше не дружил с "цифрой" и годами не мог привыкнуть к смартфону, из-за ограниченных вследствие коронавируса условий мгновенно приспособились. Если же брать отдельно коммуникации, да и бизнес в целом, то ключевые понятия на рынке в ближайшем будущем таковы: выживание, целесообразность, бюджет", - отметил сооснователь ИКМ Виктор Березенко.

При этом, по его мнению, многие работники и работодатели осознали, что большинство вопросов можно оперативно решать с помощью видеоконференций, а сам рабочий процесс не пострадал от "удаленки", а наоборот - оптимизировался.

"Сегодня уже никак не обойтись без цифровых технологий, глубинной аналитики рынка, выявления проблематики и тенденций ее развития. После этого должно происходить формирование, тестирование и подбор оптимальной стратегии для каждого бренда, компании, политической или общественной организации", - подчеркнула СЕО института Светлана Павелецкая.

При этом, активный переход брендов в диджитал неуклонно ведет к переизбытку контента, считают эксперты. Это означает, что компаниям и проектам следует подготовиться к жесткой конкуренции за внимание пользователей и аудитории.

"Люди останутся только с теми, кто производит правдивый, полезный и бодрящий контент. Последнее в условиях карантина очень важно. Так что в 2020-м мы будем бороться за внимание аудитории и ее доверие", - считает руководитель направления “Цифровые технологии” ИКМ Инна Гасяк.

Напомним, ранее Институт когнитивного моделирования запустил digital-проект “Коронавірус_інфо”, который стал источником проверенной информации об эпидемии в Украине для 4,5 млн пользователей.

"Благодаря тому, что команда уже была прокачана на масштабных проектах, мы быстро влились в процесс. И все же коммуникация по COVID-19 стала для нас вызовом. Работа 24/7, беспрерывный поток новостей, многоуровневая перепроверка данных и координация информационного обмена как с МОЗ, так и с другими госструктурами - мы фактически жили и продолжаем жить этим проектом", - рассказала руководитель направления "Социальные технологии" ИКМ Александра Новикова.

Также команда ИКМ разработала и представила онлайн-платформу tellme.com.ua, на которой пользователи могут получить бесплатную психологическую помощь от сертифицированных специалистов.