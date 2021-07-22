Теперь, при просмотре историй, сервис автоматически обнаруживает иностранный язык и предлагает его перевести благодаря надписи "Просмотреть перевод", отображаемой в левом верхнем углу устройства.

Также известно, что функция поддерживает перевод более чем 90 языков и была создана для упрощения обмена информацией и контентом между иностранцами.

Стоит отметить, что в мае, Instagram также ввела функцию отображения автоматических субтитров и возможно, когда-то компания решится разработать аудиоперевод для своей платформы.

Фото: Instagram ввел функцию перевода историй (Instagram.com)