Instagram презентував нову функцію, але вона доступна не для всіх

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку розробників.

Світлини й короткі відео можна буде планувати на 75 днів уперед.

Наразі функція доступна виключно для професійних акантів. Також невідомо, чи планує компанія розширити оновлення й для інших користувачів.

Як скористуватися планувальником:

перейдіть до "Просунутих налаштувань" після створення посту;

натисніть кнопку "Запланувати цей пост";

оберіть дату та час публікування.

Окрім того, Instagram запустив функцію "Досягнення". Відтепер творці контенту зможуть розблокувати їх після виконання певних завдань.