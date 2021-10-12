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Instagram тестирует две новые функции: что изменится

Автор: Анастасия Рокитна

Социальная сеть Instagram тестирует две новые функции. Приложение будет уведомлять пользователей о сбоях в работе соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В компании анонсировали две новые функции:

Первая будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения;

Другая - "статус аккаунта". С ее помощью пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.

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