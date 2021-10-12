Instagram тестирует две новые функции: что изменится

Социальная сеть Instagram тестирует две новые функции. Приложение будет уведомлять пользователей о сбоях в работе соцсети.

В компании анонсировали две новые функции:

Первая будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения;

Другая - "статус аккаунта". С ее помощью пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.