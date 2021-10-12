Instagram тестує дві нові функції: що зміниться

Соціальна мережа Instagram тестує дві нові функції. Додаток буде повідомляти користувачів про збої в роботі соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

У компанії анонсували дві нові функції:

Перша буде повідомляти користувачів в їх історії дій про появу збоїв або технічні проблеми, а також про терміни їх вирішення;

Друга - "статус аккаунта". З її допомогою користувачі зможуть дізнатися, чи не знаходиться їх акаунт під загрозою і як поширюється контент. При необхідності клієнти зможуть подати скаргу або запросити перевірку.