Instagram разрешит редактировать ленту профиля

В социальной сети Instagram можно будет редактировать ленту профиля. В частности, менять публикации местами и закреплять некоторые из них наверху в профиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение разработчика Алессандра Палуцци в Twitter.
В Instagram появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке, а также закреплять некоторые из них наверху. Функция будет доступна в настройках страницы.
Функция некоторое время будет доступна только лишь некоторым пользователям, однако позже ней смогут воспользоваться все желающие.
Кроме того, с выходом обновления приложения у пользователей соцсети также появится возможность добавлять в истории новые стикеры "Реакции".
Также Instagram продолжает работать над возможностью удаления учетной записи прямо из приложения. Пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением.