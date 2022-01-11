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Instagram разрешит редактировать ленту профиля

Автор: Валерия Полищук

В социальной сети Instagram можно будет редактировать ленту профиля. В частности, менять публикации местами и закреплять некоторые из них наверху в профиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение разработчика Алессандра Палуцци в Twitter.

В Instagram появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке, а также закреплять некоторые из них наверху. Функция будет доступна в настройках страницы.

Функция некоторое время будет доступна только лишь некоторым пользователям, однако позже ней смогут воспользоваться все желающие.

Кроме того, с выходом обновления приложения у пользователей соцсети также появится возможность добавлять в истории новые стикеры "Реакции".

Также Instagram продолжает работать над возможностью удаления учетной записи прямо из приложения. Пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением.

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