RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Instagram дозволить редагувати стрічку профілю

Автор: Валерія Поліщук

У соціальній мережі Instagram можна буде редагувати стрічку профілю. Зокрема, змінювати публікації місцями і закріплювати деякі з них нагорі в профілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення розробника Алессандра Палуцці в Twitter.

В Instagram з'явиться можливість редагувати сітку профілю, змінюючи місцями публікації в будь-якому порядку, а також закріплювати деякі з них нагорі. Функція буде доступна в налаштуваннях сторінки.

Функція деякий час буде доступна тільки деяким користувачам, проте пізніше нею зможуть скористатися всі бажаючі.

Крім того, з виходом оновлення програми у користувачів соцмережі також з'явиться можливість додавати в історії нові стікери "реакції".

Також Instagram продовжує працювати над можливістю видалення облікового запису прямо з програми. Користувачам запропонують вибрати між відключенням акаунту і його повним видаленням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Instagram