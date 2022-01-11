Instagram дозволить редагувати стрічку профілю

В Instagram з'явиться можливість редагувати сітку профілю, змінюючи місцями публікації в будь-якому порядку, а також закріплювати деякі з них нагорі. Функція буде доступна в налаштуваннях сторінки.

Функція деякий час буде доступна тільки деяким користувачам, проте пізніше нею зможуть скористатися всі бажаючі.

Крім того, з виходом оновлення програми у користувачів соцмережі також з'явиться можливість додавати в історії нові стікери "реакції".

Також Instagram продовжує працювати над можливістю видалення облікового запису прямо з програми. Користувачам запропонують вибрати між відключенням акаунту і його повним видаленням.