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Instagram представил новую функцию, но она доступна не для всех

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Среда 09 ноября 2022 17:19
Instagram представил новую функцию, но она доступна не для всех Фото: Instagram представил новую функцию, но она доступна не для всех (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Instagram представил новую функцию, которая позволяет профессиональным аккаунтам планировать размещение постов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу разработчиков.

Фотографии и короткие видео можно будет планировать на 75 дней вперед.

Сейчас функция доступна исключительно для профессиональных акантов. Также неизвестно, планирует ли компания расширить обновление и для других пользователей.

Как воспользоваться планировщиком:

  • перейдите в "Продвинутые настройки" после создания поста;
  • нажмите кнопку "Запланировать этот пост";
  • выберите дату и время публикации.

Кроме того, Instagram запустил функцию "Достижения". Отныне создатели контента смогут разблокировать их после выполнения определенных задач.

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