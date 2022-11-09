Instagram представил новую функцию, но она доступна не для всех
Фото: Instagram представил новую функцию, но она доступна не для всех (Getty Images)
Instagram представил новую функцию, которая позволяет профессиональным аккаунтам планировать размещение постов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу разработчиков.
Фотографии и короткие видео можно будет планировать на 75 дней вперед.
Сейчас функция доступна исключительно для профессиональных акантов. Также неизвестно, планирует ли компания расширить обновление и для других пользователей.
Как воспользоваться планировщиком:
- перейдите в "Продвинутые настройки" после создания поста;
- нажмите кнопку "Запланировать этот пост";
- выберите дату и время публикации.
Кроме того, Instagram запустил функцию "Достижения". Отныне создатели контента смогут разблокировать их после выполнения определенных задач.
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