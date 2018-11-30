Instagram позволит выбирать, кому из пользователей показывать ленту

Фото: Instagram (pexels.com)

Функция позволит пользователям контролировать, кто будет видеть их сообщения в ленте

Социальная сеть Instagram добавила новую функцию, которая позволит пользователям контролировать, кто будет видеть их сообщения в ленте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Как сообщается, Instagram добавил функцию, которая позволит пользователям контролировать, кто будет видеть их сообщения в ленте.

Отмечается, что новая функция "Близкие друзья" позволит пользователям решать, кому они больше всего доверяют и кому хотят отправлять личную информацию.

Новая функция теперь позволит пользователям публиковать посты для конкретно выбранной группы людей, а не на обозрение всего мира.

Напомним, в работе соцсети Instagram произошли проблемы с безопасностью, которые могли раскрыть пароли пользователей для широкой общественности.

Компания сообщила пользователям, что их пароли отображались в адресной строке на странице сервиса Download Your Data, который был запущен еще в апреле 2018 года.

Также сообщалось, что разработчики соцсети Instagram внедрили новую функцию - Data Download, с помощью которой можно скачать весь контент из своего профиля.