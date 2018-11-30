Instagram дозволить вибирати, кому з користувачів показувати стрічку

Фото: Instagram (pexels.com)

Функція дозволить користувачам контролювати, хто буде бачити їх повідомлення в стрічці

Соціальна мережа Instagram додала нову функцію, яка дозволить користувачам контролювати, хто буде бачити їх повідомлення у стрічці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Як повідомляється, Instagram додав функцію, яка дозволить користувачам контролювати, хто буде бачити їх повідомлення у стрічці.

Наголошується, що нова функція "Близькі друзі" дозволить користувачам вирішувати, кому вони найбільше довіряють і кому хочуть відправляти особисту інформацію.

Нова функція тепер дозволить користувачам публікувати пости для конкретно обраної групи людей, а не на огляд усього світу.

Нагадаємо, у роботі соцмережі Instagram сталися проблеми з безпекою, які могли розкрити паролі користувачів для широкої громадськості.

Компанія повідомила користувачам, що їх паролі відображалися в адресному рядку на сторінці сервісу Download Your Data, який був запущений ще в квітні 2018 року.

Також повідомлялося, що розробники соцмережі Instagram впровадили нову функцію - Data Download, за допомогою якої можна завантажити весь контент з свого профілю.