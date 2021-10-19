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В Instagram появятся новые функции с возможностью совместных публикаций

Автор: Артур Родивилов

С 19 октября в Instagram появится функция - Collabs. Она даст двум пользователям публиковать совместные посты, эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Tech Crunch.

Начиная с 21 октября пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Выложить можно будет фотографию или видео, длинна которого будет меньше минуты.

Также 21 октября в Instagram будет добавлена новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе - 3D-тексты песен.

Напомним, социальная сеть Instagram также тестирует две новые функции. Приложение будет уведомлять пользователей о сбоях в работе соцсети.

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