В Instagram появятся новые функции с возможностью совместных публикаций

С 19 октября в Instagram появится функция - Collabs. Она даст двум пользователям публиковать совместные посты, эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Tech Crunch .

Начиная с 21 октября пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Выложить можно будет фотографию или видео, длинна которого будет меньше минуты.

Также 21 октября в Instagram будет добавлена новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе - 3D-тексты песен.