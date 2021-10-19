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В Instagram з'являться нові функції з можливістю спільних публікацій

Автор: Артур Родивилов

З 19 жовтня в Instagram з'явиться функція - Collabs. Вона дасть двом користувачам публікувати спільні пости, ці публікації матимуть загальні коментарі, перегляди та лайки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Tech Crunch.

Починаючи з 21 жовтня користувачі зможуть публікувати пости з комп'ютера з браузера, або зі смартфона, але без використання програми. Викласти можна буде фотографію або відео, довжина якого буде менше ніж хвилину.

Також 21 жовтня в Instagram буде додана нові функції для Reels (аналог TikTok). У їх числі - 3D-Тексти пісень.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram також тестує дві нові функції. Додаток буде повідомляти користувачів про збої в роботі соцмережі.

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