В Instagram з'являться нові функції з можливістю спільних публікацій

З 19 жовтня в Instagram з'явиться функція - Collabs. Вона дасть двом користувачам публікувати спільні пости, ці публікації матимуть загальні коментарі, перегляди та лайки.

Починаючи з 21 жовтня користувачі зможуть публікувати пости з комп'ютера з браузера, або зі смартфона, але без використання програми. Викласти можна буде фотографію або відео, довжина якого буде менше ніж хвилину.

Також 21 жовтня в Instagram буде додана нові функції для Reels (аналог TikTok). У їх числі - 3D-Тексти пісень.