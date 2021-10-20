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В Instagram появятся новые функции: что изменится

Автор: Анастасия Рокитна

В Instagram появилась новая функция. Эта функция позволяет отметить в качестве автора публикации еще одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение компании в Twitter.

Новая функция получила название Collabs.

Что изменится: в шапке публикации будут размещаться названия обоих аккаунтов и пост будет отображаться в лентах подписчиков обоих авторов.

У "совместных" материалов будут общие комментарии и "счетчик лайков", добавляет портал The Verge. Нововведение распространится и на формат коротких видео.

Еще несколько новых функций

В четверг пользователям Instagram станет доступна возможность загружать фотографии и видео продолжительностью менее одной минуты через браузер на компьютере. Ранее это можно было сделать только с помощью приложения.

Также должна появиться специальная функция для сбора пожертвований для некоммерческих организаций, указывает TechCrunch. Также в четверг в Reels планируется добавить несколько новых эффектов.

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