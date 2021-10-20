В Instagram з'являться нові функції: що зміниться

Нова функція отримала назву Collabs.

Що зміниться: у шапці публікації будуть розміщуватися назви обох акаунтів і пост буде відображатися в стрічках передплатників обох авторів.

У "спільних" матеріалів будуть спільні коментарі і "лічильник лайків", додає портал The Verge. Нововведення пошириться і на формат коротких відео.

Ще кілька нових функцій

У четвер користувачам Instagram стане доступна можливість завантажувати фотографії та відео тривалістю менше однієї хвилини через браузер на комп'ютері. Раніше це можна було зробити тільки за допомогою програми.

Також повинна з'явитися спеціальна функція для збору пожертвувань для некомерційних організацій, вказує TechCrunch. Також у четвер в Reels планується додати кілька нових ефектів.