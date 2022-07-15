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В Instagram появились платные подписки: сколько это стоит

Фото: Instagram ввел платные подписки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Соцсеть Instagram запустила платные подписки, которые ранее тестировала. Теперь пользователи могут купить доступ к эксклюзивному контенту блогеров и авторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу компании Адама Моссери.

Блогеры будут сами устанавливать цену подписки, но она должна быть в районе от 0,99 до 99,99 долларов. Ограничивать доступ можно к публикациям в ленте, stories, прямым эфирам и групповым чатам.

Аккаунт пользователя, который купил подписку, помечается иконкой фиолетового цвета. В то же время блогер, который подключил монетизацию, получит отдельную вкладку в приложении "Дом подписчика" (Subscriber Home).

Моссери объяснил, что Instagram хочет стать "лучшей платформой для заработка в интернете". Ранее функцию протестировали несколько блогеров, вскоре ее планируют подключить другим пользователям.

Напомним, что ранее Instagram начал тестировать функцию заметок, которые будут временными, как stories.

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