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Instagram начал запрашивать у пользователей видео-селфи: в чем причина

Автор: Мария Кучерявец

Социальная сеть Instagram начала запрашивать у пользователей видео-селфи. Таким образом осуществляется идентификация личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал The Verge.

Так, СМИ начали распространять скриншоты пользователей, столкнувшихся с соответствующим нововведением на своих устройствах.

В частности, британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра обнародовал на своей странице в Twitter снимки экрана, где соцсеть запрашивает видео-селфи для верификации личности.

"Instagram теперь использует видео-селфи для подтверждения личности пользователей. Meta обещает не собирать биометрические данные", - написал он.

В свою очередь Instagram объяснил такие действия на своей странице в одной из соцсетей, отметив, что такой шаг был сделан во избежание ботов, а также подчеркнул, что проверка пользователя осуществляется только в случае "подозрительной активности". Например, если он быстро поставил много лайков или подписался на кучу аккаунтов за считанные секунды".

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