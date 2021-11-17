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Instagram почав запитувати у користувачів відео-селфі: в чому причина

Автор: Марія Кучерявець

Соціальна мережа Instagram почала запитувати у користувачів відео-селфі. Таким чином здійснюється ідентифікація особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал The Verge.

Так, ЗМІ почали поширювати скриншоти користувачів, які зіткнулися з відповідним нововведенням на своїх пристроях.

Зокрема, британський фахівець та консультант із соціальних медіа Метт Наварра оприлюднив на своїй сторінці в Twitter знімки екрану, де соцмережа запитує відео-селфі для верифікації особи.

"Instagram тепер використовує відео-селфі для підтвердження особистості користувачів. Meta обіцяє не збирати біометричні дані", - написав він.

Своєю чергою Instagram пояснив такі дії на своїй сторінці в одній із соцмереж, зазначивши, що такий крок було зроблено для уникнення ботів, а також підкреслив, що перевірка користувача здійснюється лише у разі "підозрілої активності". Наприклад, якщо він швидко поставив багато лайків або підписався "на купу акаунтів за лічені секунди".

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