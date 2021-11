Instagram начал запрашивать у пользователей видео-селфи: в чем причина

Так, СМИ начали распространять скриншоты пользователей, столкнувшихся с соответствующим нововведением на своих устройствах.

В частности, британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра обнародовал на своей странице в Twitter снимки экрана, где соцсеть запрашивает видео-селфи для верификации личности.

"Instagram теперь использует видео-селфи для подтверждения личности пользователей. Meta обещает не собирать биометрические данные", - написал он.

В свою очередь Instagram объяснил такие действия на своей странице в одной из соцсетей, отметив, что такой шаг был сделан во избежание ботов, а также подчеркнул, что проверка пользователя осуществляется только в случае "подозрительной активности". Например, если он быстро поставил много лайков или подписался на кучу аккаунтов за считанные секунды".

One of the ways we use video selfies is when we think an account could be a bot. For example, if the account likes lots of posts or follows a ton of accounts in a matter of seconds, video selfies help us determine if there's a real person behind the account or not.