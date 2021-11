Instagram почав запитувати у користувачів відео-селфі: в чому причина

Так, ЗМІ почали поширювати скриншоти користувачів, які зіткнулися з відповідним нововведенням на своїх пристроях.

Зокрема, британський фахівець та консультант із соціальних медіа Метт Наварра оприлюднив на своїй сторінці в Twitter знімки екрану, де соцмережа запитує відео-селфі для верифікації особи.

"Instagram тепер використовує відео-селфі для підтвердження особистості користувачів. Meta обіцяє не збирати біометричні дані", - написав він.

Своєю чергою Instagram пояснив такі дії на своїй сторінці в одній із соцмереж, зазначивши, що такий крок було зроблено для уникнення ботів, а також підкреслив, що перевірка користувача здійснюється лише у разі "підозрілої активності". Наприклад, якщо він швидко поставив багато лайків або підписався "на купу акаунтів за лічені секунди".

One of the ways we use video selfies is when we think an account could be a bot. For example, if the account likes lots of posts or follows a ton of accounts in a matter of seconds, video selfies help us determine if there's a real person behind the account or not.