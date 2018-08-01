Instagram и Facebook ограничат время пользования собственными приложениями

Новости Телеком & IT 01.08.2018 - 18:03
Фото: ( pixabay/LoboStudioHamburg)
Фото: ( pixabay/LoboStudioHamburg)

Instagram и Facebook выпустили новый инструмент

Социальные сети Instagram и Facebook выпустили новый инструмент, который будет ограничивать время пользования собственными приложениями. Об этом сообщает BBC.

Пользователи смогут видеть сколько времени они проводят в социальных сетях, устанавливать напоминания, когда достигли выделенного времени и отключать уведомления на определенный период.

Объявление о запуске нового инструмента было сделано после опасений о чрезмерном пользовании социальными сетями, которое может негативно влиять на психическое здоровье людей.

Напомним, ранее в компании Facebook ужесточили правила в отношении политической рекламы. При заказе политической рекламы социальная сеть будет проверять личность заказчика, которому нужно будет указывать, кто оплачивает рекламу.

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Теги:  Facebook,  Instagram  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС