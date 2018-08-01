Instagram и Facebook ограничат время пользования собственными приложениями

Instagram и Facebook выпустили новый инструмент

Социальные сети Instagram и Facebook выпустили новый инструмент, который будет ограничивать время пользования собственными приложениями. Об этом сообщает BBC.

Пользователи смогут видеть сколько времени они проводят в социальных сетях, устанавливать напоминания, когда достигли выделенного времени и отключать уведомления на определенный период.

Объявление о запуске нового инструмента было сделано после опасений о чрезмерном пользовании социальными сетями, которое может негативно влиять на психическое здоровье людей.

Напомним, ранее в компании Facebook ужесточили правила в отношении политической рекламы. При заказе политической рекламы социальная сеть будет проверять личность заказчика, которому нужно будет указывать, кто оплачивает рекламу.