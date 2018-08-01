Instagram і Facebook обмежать час користування власними додатками

Instagram і Facebook випустили новий інструмент

Соціальні мережі Instagram і Facebook випустили новий інструмент, який буде обмежувати час користування власними додатками. Про це повідомляє BBC.

Користувачі зможуть бачити скільки часу вони проводять в соціальних мережах, встановлювати нагадування, коли досягли виділеного часу і відключати повідомлення на певний період.

Оголошення про запуск нового інструменту було зроблено після побоювань щодо надмірного користування соціальними мережами, яке може негативно впливати на психічне здоров'я людей.

Нагадаємо, раніше в компанії Facebook посилили правила стосовно політичної реклами. При замовленні політичної реклами соціальна мережа буде перевіряти особу замовника, якому потрібно буде вказувати, хто оплачує рекламу.