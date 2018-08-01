Instagram і Facebook обмежать час користування власними додатками

Новини Телеком & IT 01.08.2018 - 18:03
Фото: ( pixabay/LoboStudioHamburg)
Фото: ( pixabay/LoboStudioHamburg)

Instagram і Facebook випустили новий інструмент

Соціальні мережі Instagram і Facebook випустили новий інструмент, який буде обмежувати час користування власними додатками. Про це повідомляє BBC.

Користувачі зможуть бачити скільки часу вони проводять в соціальних мережах, встановлювати нагадування, коли досягли виділеного часу і відключати повідомлення на певний період.

Оголошення про запуск нового інструменту було зроблено після побоювань щодо надмірного користування соціальними мережами, яке може негативно впливати на психічне здоров'я людей.

Нагадаємо, раніше в компанії Facebook посилили правила стосовно політичної реклами. При замовленні політичної реклами соціальна мережа буде перевіряти особу замовника, якому потрібно буде вказувати, хто оплачує рекламу.

Влада США відреагувала на звіт Facebook Facebook виявив кампанію втручання у вибори 2018 року в США
Теги:  Facebook,  Instagram  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС