"Инспекцию" позиций под Шумами могут провести через несколько дней, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук надеется, что "инспекцию" украинских позиций под Шумами смогут провести через несколько дней. Инспектирование позиций является одним из условий проведения нормандской встречи в Берлине.

Об этом Кравчук заявил в эфире "ТСН".

По словам главы украинской делегации, пока неизвестно, будет ли перенесена нормандская встреча или нет.

"Это уже провокация мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, это, например, перенос встречи. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", - сказал Кравчук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сложно сделать так, чтобы встреча в нормандском формате не сорвалась. Сегодня состоится встреча советников лидеров "нормандской четверки".

Напомним, инспекция позиций под Шумами, которая была запланирована на 10 сентября, не состоялась из-за дополнительных требований российской стороны.

В результате украинская делегация созвала внеочередное заседание ТКГ.

О причинах срыва инспектирования, а также какие цели преследует РФ такими действиями читайте в материале РБК-Украина "Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу".