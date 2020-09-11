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Инспекция вблизи Шумов отменена после обстрела, - Кравчук

Автор: РБК-Украина

Инспекция вблизи Шумов отменена после обстрелов. При этом в Трехсторонней контактной группе не исключили, что рассматривается проведение новых инспекций.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"Сначала мы перенесли (инспекцию, - ред.), а после того как мы зафиксировали обстрелы, отменили ее полностью. И сказали, что после специального исследования (инспекции будут продолжены, - ред.) и попросили ОБСЕ, чтобы они его провели", - сообщил он.

Кравчук также добавил, что украинская делегация в ТКГ готова провести видеоконференцию на уровне подгруппы по безопасности, чтобы изучить при каких условиях, с какой целью и кем были совершены обстрелы возле Шумов.

"После этого можно было бы говорить о восстановлении или не восстановление той договоренности, которая была достигнута 9 сентября", - отметил он.

Однако Кравчук не исключил, что возможны дальнейшие инспекции на Донбассе.

"Новые инспекции рассматриваются, но не только односторонние... Если мы увидим, что на Донбассе ведутся какие-то работы или действия, то мы будем заявлять о необходимости проведения инспекции", - добавил он.

Напомним, 9 сентября на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Это было предложение украинской стороны из-за обвинений со стороны боевиков "ДНР" в нарушении условий перемирия.

Позже стало известно, что инспекция украинских позиций возле Шумов не состоится, что она была перенесена на неопределенный срок.

После этого Украина инициировала срочное заседание ТКГ.

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