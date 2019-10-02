Инспекторы могут проверять условия жизни получателей субсидий, - Минсоцполитики

В функции социальной инспекции входит контроль правильности предоставления жилищных субсидий и использования средств государственного бюджета, выделенных на эти цели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как отметили в пресс-службе, социальные инспекторы проверяют достоверность предоставленных сведений, влияющих на право и размер жилищной субсидии. Проверка осуществляется путем сверки данных с государственными реестрами, в частности относительно наличия квартир, домов, транспортных средств и т.д.

"Также в исключительных случаях может быть произведено обследование материально-бытовых условий проживания домохозяйства", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 октября в Украине меняется механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом). Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель пособия может выбрать другой банк (для смены банка нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.