Инспектора Волынской таможни приговорили к 5 годам за взятки

Во время судебного заседания обвиняемый указал, что вину признает частично

Инспектора Волынской таможни ГФС приговорили к 5 годам лишения свободы с запретом на два года занимать должности в правоохранительных органах и конфискацией имущества. Об этом говорится в приговоре Любомского суда Волынской области от 19 июня.

"На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание назначить в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 2 года, с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему на праве частной собственности имущества", - говорится в приговоре.

Обвиняемый занимал должность старшего инспектора аналитически-поискового отдела управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Волынской таможни ГФС.

8 августа 2015 года он получил взятку в размере 500 долларов, а 12 августа - 800 долларов за осуществление таможенного оформления товаров.

Во время судебного заседания обвиняемый указал, что вину признает частично.

Согласно приговору суда, речь идет об уроженце села Ганнополь Тульчинского района Винницкой области.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что чиновника Госслужбы по вопросам труда задержали на взятке.