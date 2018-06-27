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Чиновника Госслужбы по вопросам труда задержали на взятке

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 13:07
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал 20 тыс. гривен от местного частного предпринимателя

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке чиновника Государственной службы по вопросам труда. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили на взятке главного государственного инспектора одного из структурных подразделений Управления Государственной службы по вопросам труда в Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 20 тыс. гривен от местного частного предпринимателя за не отражение выявленных нарушений законодательства в сфере охраны труда.

Также отмечается, что сотрудники СБ Украины задержали чиновника по месту жительства во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника Государственной фискальной службы.

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Теги публикации: взятка, госслужащие, Ивано-Франковская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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