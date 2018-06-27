Інспектора Волинської митниці засудили до 5 років за хабарі

Під час судового засідання обвинувачений вказав, що вину визнає частково

Інспектора Волинської митниці ДФС засудили до 5 років позбавлення волі з забороною на два роки обіймати посади в правоохоронних органах та конфіскацією майна. Про йдеться у вироку Любомського суду Волинської області від 19 червня.

"На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання призначити у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 2 роки, з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна", - йдеться у вироку.

Обвинувачений обіймав посаду старшого інспектора аналітично-пошукового відділу управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.

8 серпня 2015 року він отримав хабар у розмірі 500 доларів, а 12 серпня - 800 доларів за здійснення митного оформлення товарів.

Під час судового засідання обвинувачений вказав, що вину визнає частково.

Згідно з вироком суду, мова йде про уродженця села Ганнопіль Тульчинського району Вінницької області.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що чиновника Держслужби з питань праці затримали на хабарі.