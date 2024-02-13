Іншого виходу немає. Україні потрібно завершити війну виходом на свої кордони, - Сирський

Україна може завершити війну з Росією лише виходом на власні кордони та повним відновленням територіальної цілісності. Іншого виходу наша країна не має.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю ZDF заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Все ґрунтується на тому, що ми маємо закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, тому що іншого виходу у нас просто немає. Це по-перше", - зазначив Сирський.

За його словами, це означає, що все суспільство має згуртуватися навколо цієї спільної справи. І напрягтися "необхідно всім".

Сирський додав, що якщо немає допомоги від союзників, потрібно налагодити власне виробництво. І цей процес уже запущено.

"Слід розраховувати на власні сили", - додав генерал-полковник.

Також, як зазначив головнокомандувач, слід удосконалювати тактику. Головна цінність - життя українського солдата.

Сирський став головнокомандувачем

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

До цього трохи більше тижня в мережі розповсюджували чутки про те, що Зеленський ухвалив відповідне рішення.

Замінив Залужного на посади головнокомандувача Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Більш детально про Сирського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.