Іншого виходу немає. Україні потрібно завершити війну виходом на свої кордони, - Сирський
Україна може завершити війну з Росією лише виходом на власні кордони та повним відновленням територіальної цілісності. Іншого виходу наша країна не має.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ZDF заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
"Все ґрунтується на тому, що ми маємо закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, тому що іншого виходу у нас просто немає. Це по-перше", - зазначив Сирський.
За його словами, це означає, що все суспільство має згуртуватися навколо цієї спільної справи. І напрягтися "необхідно всім".
Сирський додав, що якщо немає допомоги від союзників, потрібно налагодити власне виробництво. І цей процес уже запущено.
"Слід розраховувати на власні сили", - додав генерал-полковник.
Також, як зазначив головнокомандувач, слід удосконалювати тактику. Головна цінність - життя українського солдата.
Сирський став головнокомандувачем
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.
До цього трохи більше тижня в мережі розповсюджували чутки про те, що Зеленський ухвалив відповідне рішення.
Замінив Залужного на посади головнокомандувача Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Більш детально про Сирського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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