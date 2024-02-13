ua en ru
Вт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Другого выхода нет. Украине нужно завершить войну выходом на свои границы, - Сырский

Вторник 13 февраля 2024 18:44
UA EN RU
Другого выхода нет. Украине нужно завершить войну выходом на свои границы, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может завершить войну с Россией только выходом на собственные границы и полным восстановлением территориальной целостности. Другого выхода у нашей страны нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью ZDF заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Все основывается на том, что мы должны окончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Это во-первых", - отметил Сырский.

По его словам, это означает, что все общество должно сплотиться вокруг этого общего дела. И напрячься "необходимо всем".

Сырский добавил, что если нет помощи от союзников - нужно наладить собственное производство. И этот процесс уже запущен.

"Следует рассчитывать на собственные силы", - добавил генерал-полковник.

Также, как отметил главнокомандующий, нужно совершенствовать тактику. Главная ценность - жизнь украинского солдата.

Сырский стал главнокомандующим

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

До этого чуть более недели в сети распространяли слухи о том, что Зеленский принял соответствующее решение.

Заменил Залужного на должности главнокомандующего Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ.

Более детально о Сырском можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших
Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших
DAILY
Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО