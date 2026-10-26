Іншого шляху немає: Кабмін шукає альтернативу підвищенню ПДВ, щоб запустити фонд страхування

Кабінет міністрів бачить, що в парламенті може бути недостатньо голосів для підняття діючої ставки ПДВ з 20% до 21%, тому уряд розглядає інші варіанти джерел фінансування для запуску фонду страхування воєнних ризиків.
Як передає РБК-Україна, про це під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
"Поки що підтримки з підвищенням ПДВ на 1% ми не знайшли. Немає консенсусу серед великого та середнього бізнесу, немає підтримки поки що в парламенті. Шукаємо інші механізми", - сказав він.
Прем’єр-міністр додав, що уряд буде спостерігати за бюджетним процесом в парламенті (прийняття державного кошторису на 2026 рік) і буде відштовхуватися від цього. "Але в нас іншого шляху немає – інструмент маємо знайти, разом будемо дивитися з чого ми можемо взяти свій внесок", - додав Корецький.
Він пояснив, що для створення дієвого фонду страхування воєнних ризиків, який зможе покривати і проекти великого бізнесу, Україна має зробити свій внесок у розмірі 1 млрд доларів. Тільки після цього, міжнародні партнери обіцяють додати ще 3 млрд доларів до цього фонду. Прем’єр підкреслив, що українська сторона має зробити перший крок, а партнери – лише збільшують (потроюють) внесок держави.
Міністр економіки Олександр Кравченко повідомив, що його відомство разом із Міністерством фінансів працюють над іншими варіантами джерел капіталу у розмірі 1 млрд доларів. "Я б не хотів говорити конкретику (деталізувати інші можливі варіанти фінансування – ред.), але ми готуємося, якщо не буде ПДВ", - сказав він.
Міністр Кравченко додав, що уряд сподівається запустити фонд страхування з початку 2027 року.
Нагадаємо, що у публікації РБК-Україна зазначається, що страхування воєнних ризиків має обмежені ліміти та є досить дорогим. Локальні страхові компанії можуть покрити ліміти у розмірі 10-20 млн гривень, участь міжнародних страхових компаній можуть збільшити цю суму.
Для фінансування фонду зі страхування воєнних ризиків раніше уряд запропонував підвищити ПДВ на 1% - з 20 до 21%. Для цього треба змінити законодавство, зокрема Податковий кодекс. Кабмін вже заклав у проект Держбюджету на 2027 рік норму про підвищення податку.
У вересні цього року Кабмін розширив діючу державну програму страхування воєнних ризиків, яка покриває потреби малого та середнього бізнесу. Вона була розширена на Київ та Київську область, максимальний розмір страхового ліміту був збільшений з 3 до 5 млн гривень.