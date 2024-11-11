Інший Ферстаппен, внутрішня кухня НХЛ і падіння кумира: топ-5 нових серіалів про спорт

"Ла Ліга: повний доступ"

LaLiga: All Access, Netflix, документальний, 8 серій

Чемпіонат Іспанії неабияк втратив у популярності після від'їзду Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Утім, вітчизняні вболівальники продовжують слідкувати за Прімерою, де виступають футболісти збірної України – Андрій Лунін і Віктор Циганков. Тож українцям будуть цікаві й залаштунки одного з провідних чемпіонатів Європи.

Серіал зосереджений на сезоні 2023/24 іспанської першості. Кожен клуб королівства культивує власну ідентичність, захищати яку доводиться в надконкурентному середовищі елітного дивізіону. Водночас творці документалки спробували відшукати необхідний баланс між історіями колективів та особистих переживань головних зірок Ла Ліги з Мадрида та Барселони.

"Американська історія спорту"

American Sports Story, FX, художній, 9 серій

Після екранізації оповідок про жахи та злочини американців FX узявся за тамтешній спорт. У фокусі першого сезону – історія зірки американського футболу Аарона Ернандеса. Талановитий тайт-енд досягнув вершин із "Нью-Інгленд Петріотс", але за фасадом спортивних здобутків ховалися внутрішні демони гравця. Зрештою, темний бік вирвався нагору.

Параноя, неконтрольовані спалахи люті, згубна пристрасть до наркотиків лише підживлювались тиском слави та увагою преси та публіки. Серіал намагається відшукати взаємозв'язок між психічно-емоційним станом Ернандеса, що постійно погіршується, та вчиненими ним злочинами. Розмови з іншми футболістами, судові документи та архівні кадри доповнять історію гріхопадіння зірки.

"Стартова п'ятірка"

Starting 5, Netflix, документальний, 10 серій

Продакшн-компанія Леброна Джеймса Uninterrupted окреслила шлях до заробітків "Короля" після завершення ігрової кар'єри. З цілою плеядою виконавчих продюсерів на кшталт подружжя Обам відзняли документалку про сезон 2023/24 НБА. У поле зору камер потрапили не тільки баталії на паркеті, а й тренування і білябаскетбол.

Упродовж цілої кампанії знімальна група слідкувала за Джиммі Батлером ("Маямі"), зіркою "Міннесоти" Ентоні Едвардсом, Домантасом Сабонісом ("Сакраменто"), лідером "Бостона" Джейсоном Тейтумом і, звісно, Леброном. Режисери проекту на чолі з Пітером Дж. Скаллетаром ("Верховна команда", "Wu-Tang Clan: Про мікрофони та людей") можуть розорити букмекерів. Уся п'ятірка пробилася в плей-офф сезону.

"Faceoff: всередині НХЛ"

Faceoff: Inside the NHL, Amazon Prime, документальний, 6 серій

Міні-серіал дозволить хокейним фанатам ближче познайомитися з низкою зірок ліги. Кожен із цих персонажів проходить різний етап професіональної кар'єри. Капітан "Ванкувера" Квінн Х'юз прагне вписати власне ім'я в історію Кубок Стенлі, нападник "Флориди" Меттью Ткачук впродовж документалки йде до першого в кар'єрі трофею, а Коннор Макдевід ("Едмонтон") несе тягар "некствана".

Водночас серіал буде цікавим і тим, хто лише розпочинає знайомство з хокеєм. Виконавчий продюсер стрічки Пол Мартін зізнався, що не був фанатом "гаківки", але став ним у процесі зйомок. Окрім того, елітні хокеїсти під блиском зірковості виявилися простими хлопцями, що важко працюють для досягнення своїх спортивних мрій.

"Макс Ферстаппен: на задвірках"

Max Verstappen: Off the Beaten Track, Viaplay, документальний, 3 серії

Триразовий чемпіон світу ступив на поріг четвертого титулу. Поки на заваді оновлення біографії Макса Ферстаппена стоїть математика. Нідерландець з чемпіонської породи на кшталт Айрота Сенни чи Міхаеля Шумахера. Він – холоднокровний гонщик, позбавлений друзів на автодромах у різних куточках світу.

Та ця документалка покаже іншого Ферстаппена. Доволі інтимний міні-серіал познайомить глядачів зі захопленнями чемпіона за межами траси. Проте, навіть тут буде чимало автоспорту. Адже нідерландець – не тільки пілот Формули-1, а й власник команди в іншій серії, ментор у чемпіонаті DTM і любитель симуляторів. Та й власну бізнес-імперію лідер стайні "Ред Булл" не втомлюється розбудовувати.