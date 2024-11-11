Другой Ферстаппен, внутренняя кухня НХЛ и падение кумира: топ-5 новых сериалов о спорте

"Ла Лига: полный доступ"

LaLiga: All Access , Netflix, документальный, 8 серий

Чемпионат Испании изрядно потерял в популярности после отъезда Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Впрочем, отечественные болельщики продолжают следить за Примерой, где выступают футболисты сборной Украины – Андрей Лунин и Виктор Цыганков. Так что украинцам будет интересно и закулисье одного из ведущих чемпионатов Европы.

Сериал сосредоточен на сезоне 2023/24 испанского первенства. Каждый клуб королевства культивирует свою идентичность, защищать которую приходится в сверхконкурентной среде элитного дивизиона. В то же время создатели документалки попытались найти необходимый баланс между историями коллективов и личных переживаний главных звезд Ла Лиги из Мадрида и Барселоны.

"Американская история спорта"

American Sports Story, FX, художественный, 9 серий

После экранизации рассказов об ужасах и преступлениях американцев FX взялся за спорт. В фокусе первого сезона – история звезды американского футбола Аарона Эрнандеса. Талантливый тайт-энд достиг вершин с "Нью-Инглэнд Пэтриотс", но за фасадом спортивных достижений скрывались внутренние демоны игрока. В конце концов темная сторона вырвалась наверх.

Паранойя, неконтролируемые вспышки ярости, пагубное пристрастие к наркотикам только подпитывались давлением славы и вниманием прессы и публики. Сериал пытается найти взаимосвязь между постоянно ухудшающимся психически-эмоциональным состоянием Эрнандеса и совершенными им преступлениями. Разговоры с другими футболистами, судебные документы и архивные кадры дополнят историю грехопадения звезды.

"Стартовая пятерка"

Starting 5, Netflix, документальный, 10 серий

Продакшн-компания Леброна Джеймса Uninterrupted очертила путь к заработкам "Короля" после завершения игровой карьеры. С целой плеядой исполнительных продюсеров вроде четы Обам сняли документалку о сезоне 2023/24 НБА. В поле зрения камер попали не только баталии на паркете, но и тренировки и околобаскетбол.

На протяжении целой кампании съемочная группа следила за Джимми Батлером ("Майами"), звездой "Миннесоты" Энтони Эдвардсом, Домантасом Сабонисом ("Сакраменто"), лидером "Бостона" Джейсоном Тейтумом и, конечно, Леброном. Режиссеры проекта во главе с Питером Дж. Скаллетаром ("Верховная команда", "Wu-Tang Clan: О микрофонах и людях") могут разорить букмекеров. Вся пятерка пробилась в плей-офф сезона.

"Faceoff: внутри НХЛ"

Faceoff: Inside the NHL, Amazon Prime, документальный, 6 серий

Мини-сериал позволит хоккейным фанатам поближе познакомиться с рядом звезд лиги. Каждый из этих персонажей проходит разный этап профессиональной карьеры. Капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз стремится вписать собственное имя в историю Кубка Стэнли, нападающий "Флориды" Мэттью Ткачук на протяжении документалки идет к первому в карьере трофею, а Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") несет бремя "некст-уана".

В то же время сериал будет интересен и тем, кто только начинает знакомство с хоккеем. Исполнительный продюсер ленты Пол Мартин признался, что не был фанатом клюшки с шайбой, но стал им в процессе съемок. Кроме того, элитные хоккеисты под лоском звездности оказались простыми ребятами, тяжело работающими для достижения своих спортивных чаяний.

"Макс Ферстаппен: на задворках"

Max Verstappen: Off the Beaten Track, Viaplay, документальный, 3 серии

Трехкратный чемпион мира ступил на порог четвертого титула. Пока препятствием для обновления биографии Макса Ферстаппена стоит математика. Нидерландец из чемпионской породы типа Айрота Сенны или Михаэля Шумахера. Он – хладнокровный гонщик, лишенный друзей на автодромах в разных уголках мира.

Но эта документалка покажет другого Ферстаппена. Довольно интимный мини-сериал познакомит зрителей с увлечениями чемпиона за пределами трассы. Однако, даже здесь будет немало автоспорта. Нидерландец – не только пилот Формулы-1, но и владелец команды в другой серии, ментор в чемпионате DTM и любитель симуляторов. Да и собственную бизнес-империю лидер конюшни "Ред Булл" не устает строить.