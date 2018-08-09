ИНП просит Минюст снять ограничение на копирование архивных документов

В ИНП расценили запрет на копирование как ограничение в праве исследовать историю

Украинский институт национальной памяти просит Министерство юстиции и Государственную архивную службы Украины снять ограничение на копирование архивных документов. Об этом говорится в сообщении ИНП.

В институте отметили, что приказом Минюста в июне внесли изменения в Порядок пользования документами Национального архивного фонда, согласно которому ограничена возможность копировать архивные документы. В частности, запрещено копирование документов больших форматов (более А4) и дел с толщиной корешка более 4 см, а также берестяных грамот, документов на пергаменте, рукописей, старопечатных книг и т. д.

В ИНП расценивают такой запрет как ограничение возможности украинцев детально исследовать историю своей семьи, мешают познанию своего прошлого.

Отметим, 21 мая 2015 вступил в силу закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". Закон предусматривает свободный доступ к архивам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что рассекреченные документы государственного архива Службы безопасности Украины об аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр ЮНЕСКО.