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Архив СБУ об аварии на ЧАЭС внесли в реестр ЮНЕСКО

НовостиОбщество    06.06.2018 - 17:54
Фото: ЧАЭС (spfu.gov.ua)
Фото: ЧАЭС (spfu.gov.ua)

Немалую часть составляют документы из рассекреченных фондов КГБ относительно аварии на ЧАЭС

Рассекреченные документы государственного архива Службы безопасности Украины (СБУ) об аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Указан перечень документов всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, реакцию советской власти и тогдашних спецслужб. Немалую часть коллекции составляют документы из рассекреченных фондов КГБ", - сообщили в пресс-центре.

Государственная архивная служба Украины вручила представителям СБУ сертификат, который подтверждает включение архивных документов в соответствующий реестр ЮНЕСКО.

Напомним, по факту пожары в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которая началась во вторник, 5 июня, открыто уголовное производство.

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Теги публикации: ЧАЭС, Чернобыль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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