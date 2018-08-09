ІНП просить Мін'юст зняти обмеження на копіювання архівних документів

В ІНП розцінили заборону на копіювання як обмеження у праві досліджувати історію

Український інститут національної пам'яті просить Міністерство юстиції та Державну архівну служби України зняти обмеження на копіювання архівних документів. Про це йдеться в повідомленні ІНП.

В інституті зазначили, що наказом Мін'юсту в червні внесли зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, згідно якого обмежена можливість копіювати архівні документи. Зокрема, заборонено копіювання документів великих форматів (більше А4) і справ з товщиною корінця більше 4 см, а також берестяних грамот, документів на пергаменті, рукописів, стародруків і т. д.

В ІНП розцінюють таку заборону як обмеження можливості українців детально досліджувати історію своєї родини, заважають пізнанню свого минулого.

Зазначимо, 21 травня 2015 набув чинності закон "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років". Закон передбачає вільний доступ до архівів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що розсекречені документи державного архіву Служби безпеки України про аварію на Чорнобильській АЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО.