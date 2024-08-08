Іноземці-легіонери ГУР показали бойову роботу на Сумському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний Легіон ГУР у Telegram.

На відео зафіксована робота легіонерів воєнної розвідки. Воїни за допомогою FPV-дронів атакують окупаційні війська.

На кадрах зафіксоване успішне ураження позицій російських загарбників.

Варто додати, що Сумська область межує відразу з трьома областями Росії - Брянською, Курською та Бєлгородською.

У Курській області третій день тривають бої у прикордонній території. Росіяни заявляють про прорив кордону нібито українськими військами. Сили оборони України не коментують події у Курській області.

За даними аналітиків ISW, українські сили нібито просунулися на 10 кілометрів від кордону, а у мережі пишуть ще більше просування - до 45 кілометрів. Також повідомляється, що нібито були захоплені дві російські оборонні лінії та опорний пункт.