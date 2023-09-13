Іноземні трейдери збільшили обсяги газу у ПГС України перед опалювальним сезоном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, європейські підземні газові сховища заповнені на близько 94%. "Тому потужності "Укртрансгазу" для зберігання газу в ПСГ стають ще більш привабливими для європейських трейдерів. Це хороший знак для нас і для Європи", - сказав міністр.

Україна має найбільші газові сховища в Європі - об’ємом понад 30 млрд кубометрів, з яких близько 15 млрд кубів може запропонувати європейським партнерам.

Минулого тижня Проектом енергетичної безпеки USAID було опубліковано звіт щодо стрес- тесту, ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою. За його результатами українська ГТС та ПСГ готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу.

Запаси газу перед опалювальним сезоном

Нагадаємо, голови НАК "Нафтогаз України" Олексі Чернишов заявив, що Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. Зараз"Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

Зараз у сховищах близько 13 млрд кубометрів газу. Кабмін поставив план накопичити в сховищах 14,7 млрд кубометрів.

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі. Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Раніше Кабінет міністрів України затвердив перелік підземних споруд, де зберігатимуться енергетичні ресурси: нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати у належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та інших загроз.