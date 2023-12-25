Іноземні акціонери заморозили участь у найбільшому газовому проекті Росії

Проект, який розглядається як ключовий елемент у прагненні Росії збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20% до 2030 року, вже зіткнувся із труднощами через санкції США після вторгнення в Україну та нестачу газовозів.

Найбільші китайські державні нафтові компанії CNOOC Ltd і China National Petroleum Corp володіють по 10% акцій у проекті, що контролюється "Новатеком", найбільшим виробником ЗПГ у Росії та власником 60% акцій у проекті.

"Комерсант" з посиланням на анонімні джерела в російському уряді повідомив, що обидві китайські компанії разом з французькою TotalEnergies і консорціумом японських Mitsui and Co і JOGMEC, які також мають по 10% акцій кожна, заявили про форс-мажорні обставини щодо участі в проекті.

Видання зазначає, що призупинення може призвести до того, що "Арктик СПГ-2" втратить довгострокові контракти на постачання ЗПГ, а "Новатеку" доведеться самостійно фінансувати проект та продавати морський газ на спотовому ринку.

Початкові інвестиції у проект "Арктик ЗПГ 2" становили 21 млрд доларів. Вона вже зіштовхнулася з труднощами у збиранні коштів після західних санкцій проти Росії.

Санкції США проти "Арктік СПГ-2"

Нагадаємо, 2 листопада проект "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США з виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.