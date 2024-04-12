Іноземець хотів вивезти з України майже сто монет Стародавнього Риму (фото)

"Іноземець планував вивезти з України старовинні монети. 98 монет Стародавнього Риму - денарії, яким може бути понад 2000 років, виявила оглядова група в салоні автомобіля громадянина Молдови", - повідомили в прикордонній службі.

За даними ДПСУ, походження монет чоловік не пояснив, а отже те, чи мають виявлені предмети культурну або історичну цінність, з’ясує експертиза.