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Іноземець хотів вивезти з України майже сто монет Стародавнього Риму (фото)

Фото: прикордонники завадили вивезенню стародавніх монет з України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Громадянин Молдови намагався незаконно вивезти майже 100 монет Стародавнього Риму з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Іноземець планував вивезти з України старовинні монети. 98 монет Стародавнього Риму - денарії, яким може бути понад 2000 років, виявила оглядова група в салоні автомобіля громадянина Молдови", - повідомили в прикордонній службі.

 

За даними ДПСУ, походження монет чоловік не пояснив, а отже те, чи мають виявлені предмети культурну або історичну цінність, з’ясує експертиза.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна (проект Styler) розповідало, яка українська монета принесе майже 90 тисяч гривень.

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