Іноземець хотів вивезти з України майже сто монет Стародавнього Риму (фото)

Громадянин Молдови намагався незаконно вивезти майже 100 монет Стародавнього Риму з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
"Іноземець планував вивезти з України старовинні монети. 98 монет Стародавнього Риму - денарії, яким може бути понад 2000 років, виявила оглядова група в салоні автомобіля громадянина Молдови", - повідомили в прикордонній службі.
За даними ДПСУ, походження монет чоловік не пояснив, а отже те, чи мають виявлені предмети культурну або історичну цінність, з’ясує експертиза.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна (проект Styler) розповідало, яка українська монета принесе майже 90 тисяч гривень.
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