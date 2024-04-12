Иностранец хотел вывезти из Украины почти сто монет Древнего Рима (фото)

"Иностранец планировал вывезти из Украины старинные монеты. 98 монет Древнего Рима - денарии, которым может быть более 2000 лет, обнаружила обзорная группа в салоне автомобиля гражданина Молдовы", - сообщили в пограничной службе.

По данным ГПСУ, происхождение монет мужчина не объяснил, а значит, имеют ли обнаруженные предметы культурную или историческую ценность, выяснит экспертиза.