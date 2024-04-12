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Иностранец хотел вывезти из Украины почти сто монет Древнего Рима (фото)

Фото: пограничники помешали вывозу древних монет из Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Гражданин Молдовы пытался незаконно вывезти почти 100 монет Древнего Рима из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Иностранец планировал вывезти из Украины старинные монеты. 98 монет Древнего Рима - денарии, которым может быть более 2000 лет, обнаружила обзорная группа в салоне автомобиля гражданина Молдовы", - сообщили в пограничной службе.

 

По данным ГПСУ, происхождение монет мужчина не объяснил, а значит, имеют ли обнаруженные предметы культурную или историческую ценность, выяснит экспертиза.

Напомним, недавно РБК-Украина (проект Styler) рассказывало, какая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен.

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МолдоваПограничники