Иностранцы не смогут купить украинскую землю, - советник премьера

Фото: Алексей Мушак (РБК-Украина)

Мушак заверил, что иностранцы не смогут купить землю в любом формате реформы

В любом формате земельной реформы иностранцы не смогут купить украинскую землю. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак, комментируя запланированное на следующую неделю рассмотрение Верховной радой законопроекта №2178-10 относительно земельной реформы.

"Иностранцы в любом формате реформы не смогут купить землю. Это смогут сделать только украинские компании. Дискуссия идет вокруг того, могут ли там быть иностранные инвестиции или нет. Но в любом случае это будут украинские компании, которые работают по украинским законам и платят налоги в Украине", - рассказал Мушак.

Он напомнил, что реформу в Украине внедряют с 1990 года. Старт дала Верховная рада УССР, когда приняла постановление, в котором отметила, что все отношения должны быть рыночными, а земля должна стать частной собственностью.

"Поэтому на самом деле, сколько мы бы не ждали, глобально в обществе мнение не изменится. В течение последних двадцати лет это мнение плюс-минус 70 на 30. Земельный вопрос очень сильно замифологизирован", - обьяснил политик.

Советник премьера в этом контексте также провел аналогию с ситуацией в газотранспортной системе (ГТС).

"В свое время много кто рассказывал, что это (ГТС, - ред.) тоже "национальная святыня" и "последний форпост независимости", то, без чего Украина пропадет и то, что стоит сотни миллиардов долларов. И что ее нельзя продавать. В конце концов ГТС оказалась особо никому ненужной, и мы, в принципе, бегаем за американцами, чтобы они купили 25% "трубы", чтобы мы вместе с ними боролись против "Северного потока-2", - говорит он.

По прогнозу Мушака, если рынок земли не будет запущен, то через некоторое время "будем бегать, когда везде будут вертикальные фермы".

"Поэтому не надо откладывать реформу, а надо четко понять, что если сейчас, когда новая власть имеет феноменальный уровень поддержки, не сделать реформу, то она не будет сделана никогда", - объяснил политик.

Напомним, ранее эксперт по вопросам развития экономики и АПК Павел Мороз в своей статье для РБК-Украина назвал главные ошибки власти в земельной реформе.