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Эксперт назвал главную ошибку власти в земельной реформе

Новости » АПК    24.10.2019 - 09:54
Эксперт назвал главную ошибку власти в земельной реформе
Иллюстративное фото (pixabay.com)

История с земельной реформой близка к той, которая была с аграрными дотациями, считает эксперт

Эксперт по вопросам развития экономики и АПК Павел Мороз назвал главные ошибки власти в земельной реформе. Об этом он написал в своей статье для РБК-Украина.

По мнению Мороза, история с земельной реформой близка к той, которая была с аграрными дотациями.

"Крупный бизнес сказал спасибо и использовал свои возможности по максимуму. Мелкий и средний бизнес продолжал возмущаться, что они ничего не получили. В рамках земельной реформы ситуация похожа. Крупный бизнес воспринимает изменения спокойно, потому как он структурированный, готов покупать, если будет предложение, а, возможно, и самостоятельно инициировать покупку", - написал эксперт.

При этом мелкий и средний бизнес снова устраивает митинги, срывает заседания аграрного комитета Рады, как было на прошлой неделе, напомнил эксперт.

"Это делают те, кто кричит, что, мол, "продамо землю – втратимо Україну". И это ошибка власти, что она не объяснила, что такого не будет. С другой стороны, очень часто мелкий и средний бизнес не желает платить налоги, рассчитывается с владельцами земли за аренду наличными деньгами и не регистрирует договора аренды", - рассказал он.

Мороз отметил, что часто это юридически не сельхозтоваропроизводители, а ФЛП на второй и третьей группе единого налога.

"Именно потому они не могли претендовать на дотации, поскольку не работают на четвертой группе “упрощенки”. Они платят минимальные налоги, желая оставаться на том же уровне налогообложения, за наличку арендуя землю и продавать урожай зернотрейдерам", - пишет Мороз.

4,4 млрд гривен дотаций, которые заложены в проекте госбюджета на компенсацию кредитных ставок при покупке земли, мелкие и средние производители не выберут, считает он.

"Ведь де-юре они не являются сельхозпроизводителями, а де-факто их бизнес находится в "тени". Потому поддержка АПК реально останется только на бумаге. К тому же, и банки не готовы снижать ставки, не желая ждать от государства компенсаций по ставкам с каким-то временным лагом", - добавил Мороз.

Напомним, согласно результатам соцопроса, две трети граждан Украины (64,4%) на референдуме проголосуют против отмены моратория на покупку-продажу сельскохозяйственного назначения, поддержат отмену моратория 25,1% участников референдума, не определились - 10,4%.

Аграрный комитет Рады принял решение по закону о рынке земли Отмену моратория на землю поддерживают около 20% украинцев
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