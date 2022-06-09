Иностранцы, "осужденные" боевиками, служили в ВСУ. Украина приложит усилия для освобождения, - МИД

Украина приложит максимум усилий для освобождения из плена трех иностранцев, которых сегодня донецкие боевики "приговорили" к смертной казни.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Как пояснил представитель МИД, все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются украинскими военнослужащими.
"В соответствии с международным гуманитарным правом, на них распространяется правовой статус комбатантов. Все военнослужащие ВСУ, которые попадают в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать в отношении их насилие, запугивать или негуманно вести себя", - подчеркнул он.
Николенко назвал ничтожным так называемый "судебный процесс" над гражданами Британии Эйденом Аслином и Шоном Пиннером и гражданином Марокко Саадуном Брагимом.
"Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины", - добавил спикер министерства.
Напомним, так называемый "судебный процесс" над иностранными бойцами в "ДНР" состоялся сегодня. О "приговоре" первыми сообщили российские государственные СМИ.
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс уже отреагировала на эту ситуацию.