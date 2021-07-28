UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Иностранцам будут выдавать биометрические визы: в Украине ввели сбор данных

Автор: Мария Кучерявец

В Украине ввели сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз. Соответствующее постановление сегодня принял Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, с 1 января 2022 года во время оформления виз будет осуществляться обязательная фиксация биометрических данных, а именно - фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук.

Указано, что данные будут храниться в визовой информационной системе 5 лет, после чего будут уничтожаться.

По сей день оформление украинских виз не предусматривало использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления видов на жительство и т. д.).

Как отмечают в ведомстве, такое решение упростит процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины, а также усилит борьбу с использованием поддельных документов.

Указано, что данное требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей, а именно для:

  • детей до 12 лет;
  • лиц с дипломатическими или служебными паспортами;
  • лиц с особыми потребностями, которые делают невозможным представление биометрических данных.

Напомним, Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз: президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биометрический контроль