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Іноземцям видаватимуть біометричні візи: в Україні запровадили збір даних

Автор: Марія Кучерявець

В Україні запровадили збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства для отримання в’їзних віз. Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Так, з 1 січня 2022 року під час оформлення віз здійснюватиметься обов’язкова фіксація біометричних даних, а саме - фотографування обличчя та сканування відбитків пальців обох рук.

Вказано, що дані зберігатимуться у візовій інформаційній системі 5 років, після чого знищуватимуться.

Донині оформлення українських віз не передбачало використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідок на проживання тощо).

Як зазначають у відомстві, таке рішення спростить процедуру ідентифікації іноземців та осіб без громадянства під час чи після їх в’їзду на територію України, а також посилить боротьбу з використанням підроблених документів.

Зазначено, що дана вимога не буде застосовуватися до деяких категорій заявників, а саме для:

  • дітей до 12 років;
  • осіб з дипломатичними або службовими паспортами;
  • осіб з фізичними вадами, які унеможливлюють подання біометричних даних.

Нагадаємо, Україна зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз: президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект.

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