Иностранца, устроившего стрельбу в Умани, арестовали с правом залога

Уманский горрайонный суд арестовал с правом внесения залога 33-летнего гражданина Израиля. Его подозревают в стрельбе на улице , в результате которой пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области .

Правоохранители выяснили, что между пострадавшим и сожительницей подозреваемого произошел конфликт, в ходе которого израильтянин дважды выстрелил из пистолета.

"Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (Хулиганство) УКУ и начали уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами или взрывчатыми веществами)", - отметили в полиции.

Фото: в Умани арестовали израильтянина за стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)