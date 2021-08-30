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Иностранца, устроившего стрельбу в Умани, арестовали с правом залога

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Умань, Понедельник 30 августа 2021 20:33
Иностранца, устроившего стрельбу в Умани, арестовали с правом залога Фото: в Умани арестовали израильтянина за стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уманский горрайонный суд арестовал с правом внесения залога 33-летнего гражданина Израиля. Его подозревают в стрельбе на улице, в результате которой пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Правоохранители выяснили, что между пострадавшим и сожительницей подозреваемого произошел конфликт, в ходе которого израильтянин дважды выстрелил из пистолета.

"Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (Хулиганство) УКУ и начали уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами или взрывчатыми веществами)", - отметили в полиции.

Фото: в Умани арестовали израильтянина за стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)

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Израиль Черкасская область Умань
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