Іноземця, який влаштував стрілянину в Умані, арештували з правом застави
Уманський міськрайонний суд арештував з правом внесення застави 33-річного громадянина Ізраїлю. Його підозрюють у стрілянині на вулиці, в результаті якої постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.
Правоохоронці з'ясували, що між постраждалим та співмешканкою підозрюваного стався конфлікт, в ході якого ізраїльтянин двічі вистрілив з пістолета.
"Наразі зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) ККУ та розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами)", - зазначили в поліції.
Фото: в Умані арештували ізраїльтянина за стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)