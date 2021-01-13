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Иностранные военные и инвесторы: для кого упростили переезд в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины расширил круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в страну. Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, которые будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

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Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Разрешение могут получить лица, которые прослужили в ВСУ больше трех лет. Они подпадают под квоту иммиграции и могут подаваться на получение украинского гражданства.

Также имеют возможность обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину иностранцы, которые перечислят с зарубежного счета не менее 100 тысяч долларов на счет предприятия, созданного этим иностранным инвестором в Украине.

Напомним, Кабинет министров Украины упростил выдачу видов на жительство гражданам Беларуси. Упрощенным порядком смогут воспользоваться предприниматели и IT-специалисты.

Ранее сообщалось, что Украина будет привлекать IT-специалистов из Беларуси, упростив иммиграцию.

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