Іноземні військові і інвестори: для кого спростили переїзд в Україну

Кабінет міністрів України розширив коло тих, кому можуть надати дозвіл на імміграцію в країну. Кабмін розширює коло іноземних інвесторів, які матимуть право на отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Дозвіл можуть отримати особи, які прослужили у ЗСУ три і більше років. Вони підпадають під квоту імміграції і можуть подаватися на отримання українського громадянства.

Також мають можливість звернутися з клопотанням про надання дозволу на імміграцію в Україну іноземці, які перерахують з закордонного рахунку не менше 100 тисяч доларів на рахунок підприємства, що створене цим іноземним інвестором в Україні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спростив видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі. Спрощеним порядком зможуть скористатися підприємці та IT-фахівці.

Раніше повідомлялося, що Україна буде залучати IT-фахівців з Білорусі, спростивши імміграцію.