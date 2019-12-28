Иностранные туристы увеличили свои расходы в Украине

Фото: Киев (РБК-Украина)

Больше всего в Украину приезжает граждан стран ЕС

Объем экспорта услуг по статье "Путешествия" за январь-сентябрь 2019 года составил 1,353 млрд долларов, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные статистики Национального банка Украины.

По данным НБУ, туристы из Европы потратили в Украине 507 млн долларов, что на 18,5% больше, чем год назад.

В то же время, жители России потратили в Украине 259 млн долларов, что на 22,7% больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

НБУ приводит данные Государственной пограничной службы, согласно которым за 9 месяцев 2019 года Украину посетило 10,731 млн иностранцев, что на 4,7% меньше, чем годом ранее (11,259 млн человек).

При этом число туристов из стран ЕС выросло на 1,5% до 3,214 млн человек, с территории России - сократилось на 12,3 % до 1,244 млн человек.

Напомним, по данным НБУ, украинские туристы за январь-сентябрь 2019 года потратили за границей 6,545 млрд долларов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составил 3140 млн долларов, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.